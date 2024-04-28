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        Gaziantep'te düzenlenen şenlikte yaklaşık 200 bin çocuk eğlendi

        Şahinbey Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği "Çocuk Şenliği"nde yaklaşık 200 bin çocuk eğlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 16:49 Güncelleme: 28.04.2024 - 16:51
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        Gaziantep'te düzenlenen şenlikte yaklaşık 200 bin çocuk eğlendi
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        Şahinbey Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği "Çocuk Şenliği"nde yaklaşık 200 bin çocuk eğlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 20 Nisan'da başlayarak 9 gün süren etkinliklere 200 bin civarında çocuk katıldı.

        Çocuklar, Kral Şakir, Rafadan Tayfa, Alis Harikalar Diyarı'nda, Çizmeli Kedi, Niloya, Keloğlan Masalları, Kukuli oyunlarıyla doyasıya eğlendi, oyun alanlarında zaman geçirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da 9 gün süren etkinliklere katılan 200 bin civarında çocuğun dolu dolu zaman geçirdiği belirtti.

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        Galeri

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