İslahiye Kaymakamı Soylu besici ailenin küçükbaşını kırktı
İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, besicilikte uğraşan Karakuş ailesini ziyaret ederek, aileye işlerinde yardım etti.
İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, besicilikte uğraşan Karakuş ailesini ziyaret ederek, aileye işlerinde yardım etti.
Kırsal Kalaycık Mahallesi'ni ziyaret edene Soylu, geçimini küçükbaş besiciliğiyle sağlayan Karakuş ailesine misafir oldu.
Aileyle zaman geçiren ve sohbet eden Soylu, makasla ailenin küçükbaş hayvanını kırktı.
Soylu, buradaki konuşmasında, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Karakuş ailesi ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağladığını ve yanında olduklarını belirtti.
Ziyarette Soylu'ya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan eşlik etti.
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