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        İslahiye Kaymakamı Soylu besici ailenin küçükbaşını kırktı

        İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, besicilikte uğraşan Karakuş ailesini ziyaret ederek, aileye işlerinde yardım etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 13:25 Güncelleme: 28.04.2024 - 13:25
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        İslahiye Kaymakamı Soylu besici ailenin küçükbaşını kırktı
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        İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, besicilikte uğraşan Karakuş ailesini ziyaret ederek, aileye işlerinde yardım etti.

        Kırsal Kalaycık Mahallesi'ni ziyaret edene Soylu, geçimini küçükbaş besiciliğiyle sağlayan Karakuş ailesine misafir oldu.

        Aileyle zaman geçiren ve sohbet eden Soylu, makasla ailenin küçükbaş hayvanını kırktı.

        Soylu, buradaki konuşmasında, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Karakuş ailesi ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağladığını ve yanında olduklarını belirtti.

        Ziyarette Soylu'ya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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