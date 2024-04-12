Gaziantep'te 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından 5 ilçede yapılan denetimlerde 10 ruhsatsız tabanca ile 4 av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen takip ve çalışma sonucunda, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, İslahiye ve Yavuzeli ilçelerinde 11 ayrı şüphelinin ikametinde, aracında ve iş yerine arama yapıldı.

Aramada, 10 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, ile 135 mermi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.