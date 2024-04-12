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        Gaziantep'te 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından 5 ilçede yapılan denetimlerde 10 ruhsatsız tabanca ile 4 av tüfeği ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 10:52 Güncelleme: 12.04.2024 - 10:52
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        Gaziantep'te 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından 5 ilçede yapılan denetimlerde 10 ruhsatsız tabanca ile 4 av tüfeği ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen takip ve çalışma sonucunda, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, İslahiye ve Yavuzeli ilçelerinde 11 ayrı şüphelinin ikametinde, aracında ve iş yerine arama yapıldı.

        Aramada, 10 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, ile 135 mermi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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