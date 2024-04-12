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        Gaziantep'te yerel gazete bürosuna silahlı saldırı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde haftalık olarak yayınlanan İslahiye'nin Sesi gazetesinin bürosuna silahlı saldırı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 14:25 Güncelleme: 12.04.2024 - 14:25
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        Gaziantep'te yerel gazete bürosuna silahlı saldırı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde haftalık olarak yayınlanan İslahiye'nin Sesi gazetesinin bürosuna silahlı saldırı düzenlendi.

        Saldırıda, gazete bürosunun iş yerlerinin camları kırıldı.

        Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

        İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, olay yerine gelerek inceleme yaptı.

        Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Bilgiç, yaptığı açıklamada, saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğinin henüz bilinmediğini söyledi.

        Polis ekiplerinin titiz bir çalışma yürüttüğünü belirten Bilgiç, olayın kısa sürede aydınlanacağını umduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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