Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Site sakinlerinin yerde hareketsiz halde bulduğu Şahan, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

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