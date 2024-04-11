Çalıntı araçla inşaattan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığının takip ve koordinesinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmada, çalıntı araçla Oğuzeli ilçesinde bir inşaatta hırsızlık yapıldığı belirlendi.

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