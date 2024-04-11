Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Çalıntı araçla inşaattan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

        Gaziantep'te çaldıkları araçla bir inşaattan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 12:17 Güncelleme: 11.04.2024 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çalıntı araçla inşaattan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te çaldıkları araçla bir inşaattan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir aracın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Cumhuriyet Başsavcılığının takip ve koordinesinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmada, çalıntı araçla Oğuzeli ilçesinde bir inşaatta hırsızlık yapıldığı belirlendi.

        Zanlılar A.K, C.S. ve F.S, çaldıkları inşaat malzemeleriyle suçüstü yakalandı.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Biri 16, diğeri 13 yaşında... Resmi plakalı kamyoneti çalıp gaza bastı!
        Biri 16, diğeri 13 yaşında... Resmi plakalı kamyoneti çalıp gaza bastı!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        'Buğday biti' ilacı faciasında ceza indirimi!
        'Buğday biti' ilacı faciasında ceza indirimi!
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        PSG'yi 'Barça'ladı!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te park halindeki otomobil yandı
        Gaziantep'te park halindeki otomobil yandı
        Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep'te tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Gaziantep'te tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        CHP Nizip teşkilatında bayramlaşma
        CHP Nizip teşkilatında bayramlaşma
        Gaziantep'te sahte şampuan operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te sahte şampuan operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Depremin vurduğu İslahiye'de hüzünlü bayram
        Depremin vurduğu İslahiye'de hüzünlü bayram