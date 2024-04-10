Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve 5'e 2 çalışmalarıyla başlayan idmanda, maçın taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Güneydoğu temsilcisi, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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