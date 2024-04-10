AK Parti Nizip İlçe Teşkilatı bayramlaşma programı düzenledi

Önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Sarı da bayramın huzur ve mutluluk içerisinde geçmesini temenni etti.

Cankesen, bayramların küskünlükleri ortadan kaldıran, kardeşlik ve sevginin pekiştiren günler olduğunu belirtti.

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