Nizip Belediye Başkanı Doğan'dan bayram mesajı

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, bayramların insanları kaynaştıran ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan dönemler olduğunu ifade etti.

Ramazan ayını geride bırakarak bayrama ulaştıklarını aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Bayramlar bizi birbirimize bağlayan, küskünlükleri ve dargınlıkları bir tarafa bırakarak kalpleri birleştirdiğimiz kıymetli günlerdir. Unutmamalıyız ki, bu güzel bayramı, bugün ülkemizde huzur içerisinde yaşayabilmemizi, mukaddes değerleri uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi ise şükran ve minnetle yadediyorum. İslam aleminin Ramazan Bayram'ını en kalbi duygularımla kutluyorum."