Gaziantep'te, firari hükümlü bağ evinde yakalandı

GAZİANTEP'te, 21 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gizlendiği bağ evinde yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 ayrı suç kaydı bulunan ve 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı olan M.G.'nin, Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri yaptığı çalışmada M.G.'nin Şehitkamil ilçesinde bir bağ evinde gizlendiğini tespit etti. Bağ evinin adresini saptayan jandarma, savcılık kararıyla adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan M.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.