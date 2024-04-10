Deprem bölgesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

Vatandaşlar burada Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti ve daha sonra yanlarında getirdikleri çeşitli ikramları dağıttı.

Vatandaşlar, bayram namazının ardından vefat eden yakınlarının kabirlerini giderek dua etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ise vatandaşlar, bayram namazının ardından yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Bayram namazının ardından Yeşiltepe Şehir Mezarlığındaki şehitliği ziyaret eden vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim okuyarak, dua etti.

Bazı vatandaşlar kabirlerde dua edip Kuran'ı Kerim okurken bazıları ise mezarlıklardaki çiçekleri suladı.

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerden etkilenen Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Adıyaman'da Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlık ve şehitlikler ziyaret edildi.

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