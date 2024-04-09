Gaziantep'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı.
Akınyolu Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine F.A. (20) yanında bulunan pompalı tüfekle M.Ş'ye (30) ateş açtı. F.A'nın elindeki pompalı tüfeğin tutukluluk yapması üzerine kendisi de yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırdı.
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