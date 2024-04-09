Gaziantep'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.A. (20) yanında bulunan pompalı tüfekle M.Ş'ye (30) ateş açtı. F.A'nın elindeki pompalı tüfeğin tutukluluk yapması üzerine kendisi de yaralandı.

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