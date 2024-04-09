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        Gaziantep'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 20:34 Güncelleme: 09.04.2024 - 20:34
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        Gaziantep'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı.

        Akınyolu Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine F.A. (20) yanında bulunan pompalı tüfekle M.Ş'ye (30) ateş açtı. F.A'nın elindeki pompalı tüfeğin tutukluluk yapması üzerine kendisi de yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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