Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Jandarma ekipleri, şüphelilerin iş yeri ve aracında yaptıkları aramada, 113 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu, H.E. ve M.A'nın iş yerine operasyon düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

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