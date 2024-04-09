Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Gaziantep'te bayramlaşma törenine katıldı

        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, partisinin Gaziantep il başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 11:50 Güncelleme: 09.04.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Gaziantep'te bayramlaşma törenine katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, partisinin Gaziantep il başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

        AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Eyüp Özkeçeci, Derya Bakbak, İrfan Çelikaslan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkan Vekili Murat Şerbetçi ile partililer katıldı.

        Programda katılımcılarla sohbet eden protokol üyeleri, büyükleriyle bayramlaşmaya gelen çocuklara da oyuncak dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 2 kişi ölmüştü! Kanlı düello kamerada!
        İstanbul'da 2 kişi ölmüştü! Kanlı düello kamerada!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Ronaldo çılgına döndü!
        Ronaldo çılgına döndü!
        Pitbull saldırısında yaralandı! 28 dikiş atıldı
        Pitbull saldırısında yaralandı! 28 dikiş atıldı
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Lahmacun tartışması iş yerine yaylım ateşiyle bitti!
        Lahmacun tartışması iş yerine yaylım ateşiyle bitti!
        Bayramı sağlıklı geçirmek için 5 önemli kural!
        Bayramı sağlıklı geçirmek için 5 önemli kural!
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Aralarında doktorlar da var! 200 liralık kiti 20 bin TL'ye satmışlar!
        Aralarında doktorlar da var! 200 liralık kiti 20 bin TL'ye satmışlar!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Havaalanında yakalandılar
        Havaalanında yakalandılar
        Türk filmleri düşüşte
        Türk filmleri düşüşte
        Obruk riski taşıyan 16 kent açıklandı!
        Obruk riski taşıyan 16 kent açıklandı!
        İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı
        İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        Anne, baba ve çocuğu öldürüp yakmıştı! Caniyle ilgili sıcak gelişme!
        Anne, baba ve çocuğu öldürüp yakmıştı! Caniyle ilgili sıcak gelişme!
        5 bölge için sağanak uyarısı!
        5 bölge için sağanak uyarısı!

        Benzer Haberler

        Hayvanat bahçesinde 4 cüce keçi dördüz doğurdu
        Hayvanat bahçesinde 4 cüce keçi dördüz doğurdu
        Selçuk İnan: Oyuncularımız 7 maça 7 final şeklinde bakıyor
        Selçuk İnan: Oyuncularımız 7 maça 7 final şeklinde bakıyor
        Gaziantep FK Başkanı Yılmaz'dan taraftara destek çağrısı:
        Gaziantep FK Başkanı Yılmaz'dan taraftara destek çağrısı:
        Malatya'da sağanak etkili oldu
        Malatya'da sağanak etkili oldu
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama
        Nizip Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclisi toplandı
        Nizip Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclisi toplandı