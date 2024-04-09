Hayvanat bahçesinde 4 cüce keçi dördüz doğurdu

TÜRKİYE'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 4 cüce keçi dördüz doğurdu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, bunun çok nadir görüldüğünü belirterek, "Normal şartlarda cüce keçiler bir ya da en fazla iki yavru veriyor. Hayvanat bahçemizdeki 4 cüce keçinin hepsi dördüz doğurarak, 16 yavru verdi" dedi.

Dünyanın 4'üncü, Avrupa'nın 3'üncü, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 350 türden 7 bin 500 hayvana ev sahipliği yaparken, doğurganlık oranı da fazla olan hayvanat bahçeleri arasında yer alıyor. 2023 yılında 5 milyon ziyaretçi ağırlayan Gaziantep Hayvanat Bahçesi yeni doğan yavruları ile de nüfusunu her geçen gün artırıyor. Son olarak gebe olan 4 cüce keçi, Hayvanat Bahçesi bünyesinde bulunan Hayvan Hastanesi’nde 15 gün önce 4’er yavrudan 16 yavru dünyaya getirdi.