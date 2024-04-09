Depremin vurduğu İslahiye'de arife gününde mezarlıklar dolup taştı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde depremde hayatını kaybedenler için oluşturulan mezarlıkta, Ramazan Bayramı arifesinde yoğunluk yaşandı.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde depremde hayatını kaybedenler için oluşturulan mezarlıkta, Ramazan Bayramı arifesinde yoğunluk yaşandı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin vurduğu İslahiye’de hayatını kaybedenlerin yakınları, Ramazan Bayramı'nın arifesinde İslahiye Asri Mezarlığı'nda depremzedeler için oluşturulan mezarlığa gitti. Depremzedeler, yakınlarının mezarlarının temizleyip, dua etti. Bazı vatandaşlar da gözyaşı döküp, mezar taşını okşayarak, sevdiklerinin fotoğraflarını öptü. Depremde yakınlarını kaybeden Ökkeş Kaplan (63), torunu Ahmet Kaplan'ın mezar taşındaki fotoğrafını öperek, 'Acısı içimden hiç çıkmıyor. Torunumun hayali doktor olmaktı” dedi.
Birçok depremzede de kaybettikleri yakınlarının mezarı başında dua ederek, bayrama buruk girdiklerini ifade etti.
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