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        Belediye Başkanı Doğan'dan Kaymakam Uğurlu'ya ziyaret

        Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Kaymakam Osman Uğurlu'yu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 16:33 Güncelleme: 09.04.2024 - 16:33
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        Belediye Başkanı Doğan'dan Kaymakam Uğurlu'ya ziyaret
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        Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Kaymakam Osman Uğurlu'yu ziyaret etti.

        Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Doğan'ı tebrik eden Uğurlu, Nizip Belediyesi ile uyum içerisinde olacaklarını ve ilçeye değer katacak projeler için sürekli istişare içerisinde olmaya devam edeceklerini vurguladı.

        Kaymakam Uğurlu’ya teşekkür eden Doğan ise, " İlçemizin sorunlarıyla ilgili bizlere ihtiyaç duyulan her konuda iş birliği içerisinde olacağımızı ve her konuda yardım etmeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. El ele vererek Nizip'e hizmet edeceğiz. Uyum içinde güzel hizmetlere imza atacağımıza ben de gönülden inanıyorum." diye konuştu.

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