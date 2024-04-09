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        Gaziantep'te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 17:27 Güncelleme: 09.04.2024 - 17:30
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        Gaziantep'te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
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        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 23’üncü kilometresinde meydana geldi. Şükrü Yıldız (42) yönetimindeki 03 ACY 234 plakalı kamyonet ile Ökkeş Kırık (53) idaresindeki 27 NL 132 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil ikiye bölünürken, kamyonet yol kenarındaki tarlaya devrildi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada Ökkeş Kırık ile Zeynep Kırık (50) hayatını kaybetti; Şükrü Yıldız, Ökkeş Abuş, Nesrin Abuş, İkra Abuş ve Oğuzhan Abuş yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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