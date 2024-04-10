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        Depremin vurduğu İslahiye'de hüzünlü bayram

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, depremzedeler ikinci Ramazan Bayramı'nı da hüzünle karşıladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 15:03 Güncelleme: 10.04.2024 - 15:05
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        Depremin vurduğu İslahiye'de hüzünlü bayram
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        GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, depremzedeler ikinci Ramazan Bayramı’nı da hüzünle karşıladı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremzedeler, konteyner kentlerde yaşamlarını sürdürüyor. Depremzedeler, felaketin birinci yıl dönümünde, ikinci Ramazan Bayramı’nı konteyner kentte geçirmenin hüznünü yaşıyor. İslahiye Beyler Mahallesinde kurulan Murat Sural Konteyner kentte bayramlaşan depremzedelerden Selma Kaya, ”Depremde evlerimizi, iş yerlerimizi ve yakınlarımızı kaybettik. Yakınlarımızdan ayrı geçirdiğimiz ikinci Ramazan Bayramı da bu nedenle bizim için hüzünlü geçiyor" dedi.

        İslahiye’de deprem sonrası kurulan konteyner kentlerde vatandaşlar, kapılarını çalan ve bayramlaştıkları çocuklara şeker dağıttı.

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