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        Gaziantep'te sahte şampuan operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'tin Şehitkamil ilçesinde 14 bin 400 litre sahte şampuan ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 16:37 Güncelleme: 10.04.2024 - 16:37
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        Gaziantep'te sahte şampuan operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'tin Şehitkamil ilçesinde 14 bin 400 litre sahte şampuan ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçedeki bir iş yerinde sahte şampuan yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, bir iş yerine düzenledikleri operasyonda, 14 bin 400 litre sahte şampuan ele geçirdi, İ.S.A'yı gözaltına aldı.

        Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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