Gaziantep'te tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yolbaşı Mahallesi'nde E.K. yönetimindeki 27 AAR 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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