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        Gaziantep'te tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 17:09 Güncelleme: 10.04.2024 - 17:09
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        Gaziantep'te tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Yolbaşı Mahallesi'nde E.K. yönetimindeki 27 AAR 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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