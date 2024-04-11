Gaziantep'te park halindeki otomobil yandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
Fevziçakmak Mahallesi'nde A.K'ye ait otomobil, park halindeyken motor kısmından alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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