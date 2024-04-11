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        Gaziantep'te park halindeki otomobil yandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 08:41 Güncelleme: 11.04.2024 - 08:41
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        Gaziantep'te park halindeki otomobil yandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Fevziçakmak Mahallesi'nde A.K'ye ait otomobil, park halindeyken motor kısmından alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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