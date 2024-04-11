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        Gaziantep'te sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu

        GAZİANTEP'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 20:47 Güncelleme: 11.04.2024 - 20:50
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        Gaziantep'te sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
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        GAZİANTEP’te akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

        Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, trafikle ilerlemekte güçlük çeken araçlar kuyruk oluşturdu. Bazı köprülü kavşaklardaki araçla suya gömüldü. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, belediye ekipleri ve polis sevk edildi. Kentte yağış etkisini azaltırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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