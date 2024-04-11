Gaziantep'te iki grup arasındaki bıçaklı ve sopalı kavgada 1 genç öldü
Gaziantep'te iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1 genç öldü, 3 kişi yaralandı.
Gaziantep'te iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1 genç öldü, 3 kişi yaralandı.
Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıktı.
Kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.Ş. (21) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kavgayla ilgili çalışma başlattı.
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