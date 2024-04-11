Kaymakam Soylu, askerler ve sürücülerle bayramlaştı

Personeller bayramlaşan Soylu ve beraberindekiler daha sona Hatay-İslahiye kara yolunda yol kontrol noktasında görev yapan güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Kaymakam Soylu beraberinde Belediye Başkanı Kemal Vural, Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan ile Yeşilyurt Mahallesi'ndeki İslahiye Jandarma Komando taburunu ziyaret etti.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Ramazan Bayramı dolayısıyla jandarma personeli ve yol kontrol noktasında sürücülerle bayramlaştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.