Çocukların tartışmasından çıkan 1 kişinin öldüğü bıçaklı akraba kavgasına 7 gözaltı

GAZİANTEP'te, sokakta oynayan çocukların tartışmasına akraba 2 aile üyelerinin de karıştığı, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocukların sokakta oyun oynarken aralarında yaşadığı gerginlik, akraba 2 aile bireylerinin de karışmasıyla tartışmaya neden oldu. Tartışma kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçak darbeleriyle yaralanan Hannan Şahin (21), Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şahin'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morgundaki işlemlerinin ardından toprağa verilirken, 4 yaralının da tedavisinin sürdüğü öğrenildi.