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        TAG Otoyolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 20:42 Güncelleme: 13.04.2024 - 20:42
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        TAG Otoyolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

        Tahir Evren idaresindeki 33 AGS 294 plakalı otomobil ile Ferman Coşkun yönetimindeki 46 AGE 330 plakalı otomobil, otoyolun Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Çöçelli Mahallesi kesiminde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, Ali ve Mehmet Şerif Evren'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan 7 kişi ise Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan 2'sinin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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