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        Gaziantep'te terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve geçmişte terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG bünyesinde silahlı faaliyette bulunduğu tespit edilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 11:53 Güncelleme: 13.04.2024 - 11:53
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        Gaziantep'te terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'te terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve geçmişte terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG bünyesinde silahlı faaliyette bulunduğu tespit edilen zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yolarla Türkiye'ye geçerek terör eyleminde bulunabileceğini değerlendirdiği, Suriye'de 2016 ile 2018 yılları arasında terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG adına silahlı faaliyette bulunduğunu tespit ettiği yabancı uyruklu V.E.T'nin Şehitkamil ilçesinde saklandığı adresi belirledi.

        Adrese şafak operasyonu yapan ekipler, zanlıyı yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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