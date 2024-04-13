Gaziantep'te terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yolarla Türkiye'ye geçerek terör eyleminde bulunabileceğini değerlendirdiği, Suriye'de 2016 ile 2018 yılları arasında terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG adına silahlı faaliyette bulunduğunu tespit ettiği yabancı uyruklu V.E.T'nin Şehitkamil ilçesinde saklandığı adresi belirledi.

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