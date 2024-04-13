Gaziantep'te dere yatağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 27 AOP 334 plakalı otomobil, Esenyurt Mahallesi mevkisinde dere yatağına devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki A.E.Y, A.C.Y. ve B.Y. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekipler ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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