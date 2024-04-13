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        Gaziantep'te dere yatağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 15:05 Güncelleme: 13.04.2024 - 15:05
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        Gaziantep'te dere yatağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        M.A. idaresindeki 27 AOP 334 plakalı otomobil, Esenyurt Mahallesi mevkisinde dere yatağına devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki A.E.Y, A.C.Y. ve B.Y. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ekipler ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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