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        Otomobil, kaza yapan araca çarptı: 2 ölü 7 yaralı

        GAZİANTEP'te seyir halindeki otomobilin yol kenarında kaza yapan başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada Ali Evren ile Mehmet Şerif Evren yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 22:27 Güncelleme: 13.04.2024 - 22:30
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        Otomobil, kaza yapan araca çarptı: 2 ölü 7 yaralı
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        GAZİANTEP’te seyir halindeki otomobilin yol kenarında kaza yapan başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada Ali Evren ile Mehmet Şerif Evren yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Narlı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Ferman C. İdaresindeki 46 AGE 330 plakalı otomobil sağ şeritte kaza yapan ve sürücüsü öğrenilemeyen 33 AGS 294 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Ali Evren'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Şerif Evren de kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 7 kişi de Gaziantep ve Kahramanmaraş’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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