Gaziantep'te yakalanan terör örgütü PKK/YPG zanlısı tutuklandı

Bu kapsamda ekipler, Suriye'de 2017-2018 yıllarında terör örgütü PKK/YPG adına silahlı faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu A.A'nın Şehitkamil ilçesindeki adreste olduğu tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

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