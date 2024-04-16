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        Gaziantep'te kavga ihbarına giden polise pastalı sürpriz

        –Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kavga ihbarına giden polisler, pasta ve çiçek buketleri sürpriziyle karşılaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 18:55 Güncelleme: 16.04.2024 - 18:55
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        Gaziantep'te kavga ihbarına giden polise pastalı sürpriz
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        –Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kavga ihbarına giden polisler, pasta ve çiçek buketleri sürpriziyle karşılaştı.

        Bahçelievler Mahallesi Okuducu Apartmanı'nda oturduğu sırada Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın yıkılmasının ardından Nur1 Yaşam alanında konteynır kentte engelli çocuğuyla yaşayan Asya Akkaya, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla polis ekiplerine sürpriz yapmak istedi.

        Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden butonuna basarak yardım isteyen Akkaya, adrese gelen ekipleri pasta ve çiçek buketleriyle karşılayarak sürpriz yaptı.

        Polis ekipleri sürprizinden dolayı Akkaya'ya teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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