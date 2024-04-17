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        Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 21 Nisan Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:46 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:46
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        Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 21 Nisan Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

        Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç oynandı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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