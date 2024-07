Kas hastası kardeşler spor ve sanatla hayata tutunuyor

GAZİANTEPAA- ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep'te yaşayan kas hastası Mehmet ve Ömer Faruk Karaoğlan kardeşler spor ve sanatsal etkinlikler yaparak hayata tutunuyor.

Güç kaybı, yürüme problemleri ve bazı hareketleri yapamayan 60 yaşındaki Mehmet Karaoğlan ve 46 yaşındaki kardeşi Ömer Faruk Karaoğlan, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı birimlerde çeşitli görevlerde çalışırken, hastalıklarının ağırlaşması nedeniyle farklı zamanlarda emekli olmak zorunda kaldı.

Zaman içerisinde hastalığın kendilerini ağır engelli duruma getirmesiyle destek almadan kişisel ihtiyaçlarını da gideremeyen kardeşler, yaşadıkları zorlu sürece rağmen yaşamdan kopmayarak günlük aktivitelerini spor ve sanatla renklendirdi.

Boccia sporunun kas hastalarının yapabildiği tek spor olduğunu vurgulayan Karaoğlan, Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi illerde bu sporun yapıldığını, Gaziantep'te de takım olarak yapılabilmesi için emek sarf ettiklerini, 10 kişiyle başladıkları süreçte 25 kişiye kadar ulaştıklarını söyledi.

Karaoğlan bu spor ile birlikte özgüvenlerinin de yerine geldiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Evde yatmaktan, evde oturmaktan dış mekanlara çıkmamıza vesile oldu. Eğer bu spor olmasaydı biz evde hapis gibi olacaktık, bu spor sayesinde sosyalleştik. Şu an turnuvalara katılma imkanımız var. Engelli arkadaşlar her gün bir araya geliyoruz. Bu şekilde bizlere katkısı oldu. Hareket her insan için gereklidir biz de ağır hastalık grubunda olduğumuz için ölçülü şekilde spor yapmamız gerekiyor. Bu da bize en uygun bir spor. Ekip olarak turnuvalara da katılıyoruz. Kocaeli'nde takım halinde Türkiye 3'cülüğü aldık."