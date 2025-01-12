Gaziantep FK- Adana Demirspor maçının ardından

SÜPER Lig'in 19’uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Adana Demirspor’u konuk etti. Ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona eren Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, karşılaşma öncesi Adana Demirspor’un genç bir ekip olduğunu ve kendilerine karşı direnç göstereceklerini tahmin ettiğini söyledi. Karşılaşmaya iyi başladıklarını ve erken gol bulduklarını dile getiren Selçuk İnan, “Farkı 2-3’e çıkaramayınca rakibin direnci arttı ve ikinci yarıda baskı altında kaldık ve rakibimiz bizi biraz zorladı. Yakaladığımız pozisyonlarla goller bulabilirdik ama başaramadık. Oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Nihayetinde kendi sahamızda ve taraftarlarımızın önünde kazanılan 3 puan var, oyuncularımızı kutluyorum” dedi.

Selçuk İnan, ligde şu ana kadar elde edilen 25 puanın önemli olduğunu ancak ikinci yarıda ligin daha zorlu olacağını ve ara transfer döneminde biri stoper olmak üzere birkaç oyuncu transferi yapmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

DALCI: KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Gaziantep FK karşısında genç oyuncuları ile iyi mücadele ettiklerini ama kazanamadıklarını söyledi. Karşılaşmadan puan veya puanlar almak istediklerini ama başaramadıklarını ifade eden Dalcı, “Kadromuz genç oyunculardan oluşuyor. Bu oyuncularımızı Süper Lig'e adapte ediyoruz. Bunu yaparken yarışmak elbette zor. Oyuncularım sürekli kendisini geliştiriyor. Bugün ortaya konan oyunun karşılığının puan veya puanlar olması lazımdı. Ama son vuruşu yapamayınca, bitirici vuruşu gerçekleştiremeyince puan alamıyorsunuz. Bizim puan veya puanlara ihtiyacımız var. Bugün ortaya konan oyunun karşılığında kazanamamak beni ve oyuncularımı çok üzdü. Kaybettiğimiz için üzgünüz” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Selçuk İnan'ın açıklamaları

- Mustafa Dalcı'nın açıklamaları