Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Gaziantep
Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Ogün Kamacı
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, M'Bakata, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç (Dk. 68 Ömürcan Artan), Halil Dervişoğlu (Dk. 74 Kenan Kodro), Kozlowski (Dk. 85 Ertuğrul Ersoy), Mandouiki, Sorescu, Ndiaye, Maxim (Dk. 74 Daubin), Okereke (Dk. 85 Mirza Cihan)
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Tolga Kalender, Yusuf Barası (Dk. 46 Tayfun Aydoğan), Abdulsamet Burak, Semih Güler, İzzet Çelik, Muanza, Ali Yavuz Kol (Dk. 78 Salih Kavrazlı), Osman Kaynak (Dk. 89 Ozan Demirbağ), Arda Okan Kurtulan, Aimbetov (Dk. 78 Alioui)
Gol: Dk. 4 Okereke (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 43 Maxim, Dk. 61 Arda Kızıldağ, Dk. 68 Mustafa Eskihellaç, Dk. 84 Mustafa Burak Bozan (Gaziantep FK)
GAZİANTEP
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.