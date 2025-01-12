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        Gaziantep FK-Adana Demirspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK'ye 1-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı, "Oyun adına çok mutluyuz ama bu oyunun karşılığında kazanamamak beni ve oyuncularımı çok üzdü." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 22:22 Güncelleme: 12.01.2025 - 22:22
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        Gaziantep FK-Adana Demirspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK'ye 1-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı, "Oyun adına çok mutluyuz ama bu oyunun karşılığında kazanamamak beni ve oyuncularımı çok üzdü." dedi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Dalcı, son haftalarda iyi oynadıklarını dile getirdi.

        Bir oyun sistemleri olduğunu aktaran Dalcı, "Bunu genç oyuncularımızla oynadığımız Süper Lig'de domino edebiliyoruz. Bu sistemin gücü. Bunu değiştirmek ve geliştirmek özel ve önemli. Aynı zamanda bunları değiştirip geliştirirken de yarışmak çok zor. Dolayısıyla her hafta üstüne koyuyorlar. Ama dediğim gibi gerçekten üzgünüz. Bu oyunun hakkı puan ya da puanlar olması gerekiyordu." diye konuştu.

        Puana ihtiyaçları olduğunu anlatan Mustafa Dalcı, "Oyun adına çok mutluyuz ama bu oyunun karşılığında kazanamamak beni ve oyuncularımı çok üzdü. Ama değiştirmek, geliştirmek ve yarışmak anlamında hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Kaybettiğimiz için üzgünüm." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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