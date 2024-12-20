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        Gaziantep'te 95 litre sahte alkol ele geçirildi

        Gaziantep'te 95 litre sahte alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 17:54 Güncelleme: 20.12.2024 - 17:54
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        Gaziantep'te 95 litre sahte alkol ele geçirildi
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        Gaziantep'te 95 litre sahte alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkol üretildiği bilgisi üzerine Şehitkamil ilçesinde belirlenen depo ile bir ikamete operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada, 95 litre sahte alkol, 378 litre sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol, 258 şişe ve bazı aparatlar ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan M.N.Ö, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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