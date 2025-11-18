Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Şahinbey Belediyesinden okulunu temiz tutan öğrencilere top verildi

        Şahinbey Belediyesi tarafından okulunu temiz tutan öğrencilere top hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 09:34 Güncelleme: 18.11.2025 - 09:34
        Şahinbey Belediyesinden okulunu temiz tutan öğrencilere top verildi
        Şahinbey Belediyesi tarafından okulunu temiz tutan öğrencilere top hediye edildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak ve temizlik alışkanlığını küçük yaşlarda pekiştirmek amacıyla, "Temizlik sizden top bizden" projesi başlatıldı.

        Bu kapsamda temizlik konusunda hassasiyet gösteren ilkokul öğrencilerine futbol, basketbol ve voleybol topu hediye edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çevre bilincinin erken yaşlarda kazandırılması gerektiğini belirterek, "En çok hassas olduğumuz konu çevremiz. Yaşadığımız ilimiz, ilçemiz, okulumuz, evimiz buraları temiz tutmak çok önemli. Biz sizlere güzel bir çevre bırakmak istiyoruz. Bunun yanında çevreyi kirletmemekte çok önemli. Çöpleri lütfen yere atmayalım. Okulumuzun bahçesini, yollarımızı ve parklarımızı temiz tutalım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

