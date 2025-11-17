Gaziantep'te doğa severler Huzurlu Yaylası'nda buluştu

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Huzurlu Yaylası, doğa yürüyüşçüleri ve motosiklet tutkunlarını ağırladı.

Doğa severler ve motosiklet tutkunları, ilçe merkezine 23 kilometre mesafede yer alan 1750 rakımlı Huzurlu Yaylasında, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 105'nci yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında, doğaya 105 fidan dikildi, yürüyüş ve motosikletlerle akrobasi gösterileri yapıldı.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, yaylada yaklaşık 500 kişinin katılımıyla etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi.

Bölgenin turizmde öne çıktığını belirten ve 2026'da en az 35 bin ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Huzurlu Yaylamız, önümüzdeki yılı planlamak üzere bugün doğaseverleri ağırlamaya devam ediyor. Gaziantep'in bölgemizin, ülkemizin en büyük turizm noktalarından birisi olacak. Bugün de hem doğa tutkunlarını hem de motor sporları tutkunlarını yaylamızda ağırlıyoruz."

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ise havasıyla, suyuyla, endemik bitki çeşitliliğiyle 3 vilayetin ortasında bulunan bölgede daha keşfedilmemiş birçok yeri olduğunu belirtti.