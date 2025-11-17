Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te doğa severler Huzurlu Yaylası'nda buluştu

        Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Huzurlu Yaylası, doğa yürüyüşçüleri ve motosiklet tutkunlarını ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 16:29 Güncelleme: 17.11.2025 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te doğa severler Huzurlu Yaylası'nda buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Huzurlu Yaylası, doğa yürüyüşçüleri ve motosiklet tutkunlarını ağırladı.

        Doğa severler ve motosiklet tutkunları, ilçe merkezine 23 kilometre mesafede yer alan 1750 rakımlı Huzurlu Yaylasında, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 105'nci yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenledi.

        Etkinlik kapsamında, doğaya 105 fidan dikildi, yürüyüş ve motosikletlerle akrobasi gösterileri yapıldı.

        İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, yaylada yaklaşık 500 kişinin katılımıyla etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi.

        Bölgenin turizmde öne çıktığını belirten ve 2026'da en az 35 bin ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

        "Huzurlu Yaylamız, önümüzdeki yılı planlamak üzere bugün doğaseverleri ağırlamaya devam ediyor. Gaziantep'in bölgemizin, ülkemizin en büyük turizm noktalarından birisi olacak. Bugün de hem doğa tutkunlarını hem de motor sporları tutkunlarını yaylamızda ağırlıyoruz."

        İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ise havasıyla, suyuyla, endemik bitki çeşitliliğiyle 3 vilayetin ortasında bulunan bölgede daha keşfedilmemiş birçok yeri olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Feci tesadüf! Motosikletli 2 kuzen çarpıştı!
        Feci tesadüf! Motosikletli 2 kuzen çarpıştı!
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Paul McCartney'den AI müziğe karşı protest şarkı
        Paul McCartney'den AI müziğe karşı protest şarkı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?

        Benzer Haberler

        Amanoslar'da Off- Road gösterisi
        Amanoslar'da Off- Road gösterisi
        Yılmaz'dan kantin desteği müjdesi
        Yılmaz'dan kantin desteği müjdesi
        Gaziantep'te öğrencilere 1250 lira kantin desteği ödemesi yapıldı
        Gaziantep'te öğrencilere 1250 lira kantin desteği ödemesi yapıldı
        SANKO Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon doktora programı açacak
        SANKO Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon doktora programı açacak
        Tansiyon hastaları için sabah kahvesi riskli olabilir
        Tansiyon hastaları için sabah kahvesi riskli olabilir
        20 yıl hapis cezası ile aranan şahıs JASAT'tan kaçamadı
        20 yıl hapis cezası ile aranan şahıs JASAT'tan kaçamadı