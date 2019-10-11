Arge stratejisi Gaziantep’te masaya yatırıldı GAÜN’de ‘Ar-Ge Özel Oturumu’ yapıldı

Gaziantep Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri Konferansı kapsamında, Dönüşüm Çağı’nda Arge Merkezleri konulu, "ArGe Özel Oturumu" yapıldı.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan panele Doğuş Teknoloji Dönüşüm Lideri Dr. Verda Emiroğlu, Vestel ArGe Yöneticisi Dr. Metin Nil, Çalık Denim Genel Müdür Yardımcısı Serhat Karaduman, Hamad Bin Khalifa Üniversitesi’nde Prof.Dr. Muammer Koç katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise Gaziantep Üniversitesi’nde Doç.Dr.Necip Fazıl Yılmaz yaptı.

Doç.Dr.Necip Fazıl Yılmaz, panelin açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün üniversitemizin öğrencileri için birbirinden değerli konuklarımızla ArGe konusunu ele alacağız. Sadece arge konusunu konuşacağız" dedi.

Çok sayıda öğrencinin ilgi gösterdiği panelde şirketler arge stratejilerini nasıl belirlemeli, arge ve arge merkezi yönetimi nasıl olmalı, hızlı dönüşüm işletmeleri nasıl etkileyecek, arge dönüşümü, arge mühendisi olmak isteyenler ne yapmalı, arge’de firmalara ve üniversitelere düşen görevler ile daha pek çok konu başlığı konuşuldu.

GAZİANTEP 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:08

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