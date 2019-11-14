Akü hırsızları kaçamadan yakalandı

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Gaziantep'te akü hırsızlığı yaptığı belirlenen iki şahıs yapılan operasyonla kaçmaya çalışırken yakalandı.

Gaziantep'te Şehitkamil devriye ekiplerinin Fıstıklık Mahallesi Turgut Özal Caddesinde durdurulan bir araç içinde yapılan aramalarda başka bir araçta çalındığı belirlenen bir akü ele geçirildi. Şahısların çaldıkları aküyü Yukarıbeylerbeyi Mahallesi'nde park halinde bulunan bir araçtan çaldıkları belirlendi.

Operasyon sonucu araçtaki E.Ü. ve S.Ö. isimli şahıslar gözaltına alınırken çalınan akü de sahibine teslim edildi.

GAZİANTEP 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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