Gaziantep'te FETÖ/PDY mensubu 3 şahıs yakalandı

Gaziantep'te ve Nizip ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda FETÖ/PDY terör örgütü mensubu 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslardan 2'sinin bylock kullanıcısı olduğu belirlendi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Gaziantep il merkezi ve Nizip ilçesinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 2’si bylock kullanıcısı olmak üzere toplam 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.

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