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GSO’da "Saha İstanbul İşbirliği Çalıştayı” yapıldı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Bir ve ...

İHA

GSO’da "Saha İstanbul İşbirliği Çalıştayı” yapıldı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Bir ve beraber olabilirsek, beraber düşünebilirsek, beraber eğitimler düzenleyebilirsek yapamayacağımız hiçbir şey yoktur”

Gaziantep sanayisinin rekabet gücünün arttırılması, teknolojik ve katma değerli ürünler üretilmesi ve sanayinin teknolojik dönüşümünün sağlanması amacıyla Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) işbirliğiyle "Saha İstanbul İşbirliği Çalıştayı" yapıldı.
GSO ev sahipliğinde yapılan çalıştaya, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, SAHA İstanbul İş Geliştirme Direktörü Turgay Turhan, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ile makinemetal, yazılım ve savunma sanayi alanında üretim yapan firmaların temsilcileri katıldı.
SAHA İstanbul'un yapısı ve faaliyetlerinin anlatıldığı çalıştayda, yapılabilecek işbirlikleri, SAHA İstanbul'un GSO üyelerine yönelik sunabileceği katkılar ve savunma sanayi ile ilgili Gaziantep’in ihtiyaçları değerlendirildi. Çalıştayda, 2528 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan "Saha Expo 2020 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı" hakkında da katılımcılara bilgi verildi.
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yaptığı konuşmada savunma sanayi ile ilgili yapılan toplantılardan güzel sonuçlar çıkacağını belirterek, “Savunma sanayisi sadece uçak, tank, top ve tüfek üretimi değildir. Bunun içerisinde giyim, ayakkabı, gıda gibi çok farklı sektörler yer almaktadır” dedi.
Gaziantep’in üretim ve sanayi şehri olduğunu kaydeden Ünverdi, “Gaziantep’ten Ocak ayında yüzde 5,3 oranında artışla 616 milyon 491 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Gaziantep bu rakamlarla en yüksek Ocak ayı ihracatına ulaştı ve iller bazında en fazla ihracat yapan 6. kent oldu. Üretimlerimizde katma değeri artırmak istiyoruz. Makine ve metal sektörünün gelişmesi bu süreci daha da hızlandıracaktır. Bu alanda üretim yapan firmalarımızın bir araya gelerek birleşmesi ve beraber hareket etmesi çok önemli. Çünkü bir ve berber olur, beraber düşünebilirsek, beraber eğitimler düzenleyebilirsek başaramayacağımız hiçbir konu yoktur” ifadelerini kullandı.
SAHA İstanbul ile de işbirliği içerisinde güzel çalışmalar yapabileceklerini ifade eden Ünverdi, “Bugün bunun ilk adımını atıyoruz. SAHA İstanbul’un bu konuda çok fazla deneyimi var. Bundan faydalanmamız lazım. SAHA İstanbul’un içinde Gaziantepli firmalarımızın da yer alması lazım” şeklinde konuştu.
SAHA İstanbul İş Geliştirme Direktörü Turgay Turhan da SAHA İstanbul’un yapısını ve yaptıkları çalışmaları anlatarak, savunma sanayisine yönelik yerli ve milli firmaları, savunma sanayi, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde üretim yapmaya teşvik etmek üzere bilgilendirme yaptıklarını söyledi.
Turhan, “Aslında Gaziantep’in üretim potansiyelini SAHA İstanbul’a nasıl entegre edebiliriz diye bir planımız var. Savunma sanayi çok eski tarihe dayanıyor. Savunma sanayi ile ilgili çok çeşitli çalışmalar var. Biz de SAHA İstanbul olarak geçmişte yapılan çalışmalardan ders çıkartıp önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalarla ülkemizin savunma sanayinde yerlileşmesi için gayret gösteriyoruz. Ülkemizin savunma sanayinde millileşmesi çok önemli” diye konuştu.
Katılımcıların sorularını da yanıtlayan SAHA İstanbul İş Geliştirme Direktörü Turgay Turhan’a çalıştay sonunda GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi tarafından plaket takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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