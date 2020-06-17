Otomobilde ele geçirilen 5 tabancaya 2 gözaltı

<br>Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 5 tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.<br>İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüpheli araç ve kişileri durdurarak, denetim yaptı.<br>Polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabancalara el koyan polis, otomobildeki B.T. ile Ş.Ç.'yi de gözaltına alarak emniyete götürdü. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK<br>2020-06-17 17:02:02<br>
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