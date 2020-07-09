Rezidanstan hayvanat bahçesine İranlı ünlü modelin lüks rezidansta beslediği ve polis tarafından yakalanan aslan yavrusu ile piton yılanı Gaziantep’te koruma altına alındı

İranlı ünlü model Qazal Yadegari’nin İstanbul’da lüks bir rezidansta beslediği aslan yavrusu ile piton yılanı Gaziantep’te koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Bölge Müdürlüğü ve İstanbul Emniyeti tarafından yapılan çalışmayla Sarıyer Maslak’ta lüks bir rezidansta yavru erkek aslan ve piton yılanı ele geçirilmişti. Ekipler ünlü mankene CİTES sözleşmesi kapsamında işlem yaparken, hayvanlar ise doğal ortamına uygun bir şekilde büyümesi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

Lüks rezidanstan alınarak hayvanat bahçesine getirilen aslan ve pitonun yeni ortama alışması için özel çalışma yapıyor. Süt ve arada et ile beslenen aslan yavrusu ise tek olarak farklı bir bölümde rehabilite ediliyor.

Hayvanat bahçesine getirilen yavru aslan ve piton yılanı hakkında bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Bu hayvanlar ya doğasında olacak ya da hayvanat bahçesinde olacak hiç birinin evlerde bulundurulması, ülkeye sokulması yasak. Bunların mutlaka sağlık raporlarının kontrol edilmesinden sonra ülkeye girmesi lazım ama bu hayvanlar bir şekilde ülkeye girmiş tabii İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü bu hayvanları yakaladı ve bize gönderdiler. Aslan şu anda 6 aylık sütle besleniyor arada et veriyoruz genel sağlık durumu iyi” dedi.

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