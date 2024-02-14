Dini nikahla yaşadığı kadın ile oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te tartıştığı dini nikahlı yaşadığı Gülhan Korkmaz (50) ile onun oğlu Kasım Akkurt'u (26) tabancayla öldüren Cemal Yıldız (58), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gece geç saatlerde Geylani Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Yıldız ile anlaşmazlık yaşadığı dini nikahla yaşadığı Gülhan Korkmaz arasında evde tartışma çıktı. Tartışmaya kadının oğlu Kasım Akkurt'un da dahil oldu. Cemal Yıldız, tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki tabancayı çekip, Gülhan Korkmaz ve oğlu Kasım Akkurt'a ateş açtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Gülhan Korkmaz ve Kasım Akkurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gülhan Korkmaz ile Kasım Akkurt'un cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilirken, olay yerinden kaçan şüpheli Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 saat sonra yakalanarak, gözaltına alındı. Cemal Yıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.