Gaziantep'te yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Ekipler tarafından teslim alınan kızıl şahin, yapılacak tedavinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilecek.

Evinde iki gün boyunca kızıl şahini etle besleyen Tosun, durumu İslahiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne bildirdi.

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