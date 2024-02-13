Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarlada yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 12:03 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarlada yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

        İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesinde oturan Mehmet Tosun, çiftliğine giderken tarlada ayağından yaralı ve bitkin halde kızıl şahin buldu.

        Evinde iki gün boyunca kızıl şahini etle besleyen Tosun, durumu İslahiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne bildirdi.

        Ekipler tarafından teslim alınan kızıl şahin, yapılacak tedavinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da 2 kişi denize düştü! Biri öldü!
        İstanbul'da 2 kişi denize düştü! Biri öldü!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        İstanbul turizmde rekor kırdı
        İstanbul turizmde rekor kırdı
        3 komşusunu öldüren katilin davası sil baştan!
        3 komşusunu öldüren katilin davası sil baştan!
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Sel tehlikesi!
        Sel tehlikesi!
        ÖSYM Başkanı Ersoy: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
        ÖSYM Başkanı Ersoy: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım

        Benzer Haberler

        Dini nikahla yaşadığı kadın ile oğlunu öldürdü
        Dini nikahla yaşadığı kadın ile oğlunu öldürdü
        Gaziantep'te bir kişi dini nikahlı eşi ve üvey oğlunu öldürdü
        Gaziantep'te bir kişi dini nikahlı eşi ve üvey oğlunu öldürdü
        Gaziantep'te valizinde uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı
        Gaziantep'te valizinde uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı
        Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasıyla ilgili aranan firari hük...
        Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasıyla ilgili aranan firari hük...
        Doç. Dr. Destek, başarılı ekonomistler arasına girdi
        Doç. Dr. Destek, başarılı ekonomistler arasına girdi
        Gaziantep'te skuter sürücüsü genç kızın ölümüne neden olan zanlının yargıla...
        Gaziantep'te skuter sürücüsü genç kızın ölümüne neden olan zanlının yargıla...