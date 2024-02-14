Gaziantep'te dini nikahlı eşi ve üvey oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, dini nikahlı eşi ve üvey oğlunu öldüren zanlı tutuklandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, dini nikahlı eşi ve üvey oğlunu öldüren zanlı tutuklandı.
Geylani Mahallesi'ndeki evde, dün dini nikahlı eşi Gülhan Korkmaz (50) ve Korkmaz'ın oğlu Kasım Akkurt'u (26) tabancayla öldüren Cemal Yılmaz'ın (58) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Yılmaz, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Cemal Yılmaz, dün yaşanan tartışmada dini nikahlı eşi Korkmaz ve Akkurt'u tabancayla vurarak öldürmüş, polis ekipleri zanlıyı gözaltına almıştı.
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