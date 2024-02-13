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        BESOB Başkanı Bilgit'ten GESOB'a ziyaret

        Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit ve birlik üyeleri, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (GESOB) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 13:05 Güncelleme: 13.02.2024 - 13:13
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        BESOB Başkanı Bilgit'ten GESOB'a ziyaret
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        Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit ve birlik üyeleri, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (GESOB) ziyaret etti.

        Bilgit ve beraberindekiler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıl dönümü dolayısıyla GESOB Başkanı İsmet Özcan ve yönetim kuruluna ziyarette bulundu.

        Bilgit, ziyaretteki konuşmasında, deprem sonrasında dayanışmayı sürdürmek istediklerini söyledi.

        Deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar sürdürdüklerini ifade eden Bilgit, "Depremden sonra bölgede yaşayan vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları için elimizden geleni ilk andan itibaren yapıyoruz. Geçen yıl şubat ayında yaşanan deprem bizlere çok büyük ders vermiştir. Birinci önceliğimizin güvenli yapılar inşa etmek olduğunun artık idrakine varmışızdır diye düşünüyoruz." dedi.

        Özcan ise depremin yaşandığı dönemde BESOB'un desteklerini yakından hissettiklerini belirterek, teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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